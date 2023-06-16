



Военный законопроект дестабилизировал отношения Нетаниягу с партиями харедим

Военный законопроект снова оказался на столе Биньямина Нетаниягу и дестабилизировал его отношения с партиями харедим. ШАС и “Яадут а-Тора” требуют, чтобы премьер-министр соблюдал коалиционное соглашение по этому вопросу и немедленно начал законодательный процесс по законопроекту, освобождающему студентов ешивы от военной службы. Об этом пишет Yedioth Ahronoth.



Нетаниягу, занятый решением юридических вопросов и политическими волнениями, хочет, чтобы харедим согласились на еще одну отсрочку в решении вопроса о призыве, пока настроения не успокоятся. Однако на этот раз впервые две ультраортодоксальные партии объединились в своем требовании немедленно начать законодательный процесс.



Если до сих пор крайним сроком для этого было 1 августа, день отсрочки существующей договоренности, предоставленной БАГАЦ, которую суд отменил в 2017 году, и день, когда все студенты ешив технически станут в теории “уклоняющимися от призыва”. Но новая правовая интерпретация сократила период, в течение которого могут быть приняты меры, до конца июня.



Премьер-министр также хочет решить проблему с помощью всеобъемлющего пакета законов, который включает освобождение для харедим в сочетании с признанием тех, кто служит. Де-факто это изменит существующий баланс и даст ответ на вопрос о равенстве службы, по крайней мере, с одной стороны – те, кто служит, будут иметь право на различные льготы, на которые не будут иметь права те, кто не служит.



Глава правительства назначил министра Давида Амсалема ответственным за этот вопрос вместе с министром обороны Йоавом Галланом и министром финансов Бецалелем Смотричем, который имеет право продвигать военный законопроект в соответствии с условиями коалиционного соглашения.



С точки зрения премьер-министра и Амсалема, в их повестке дня два неотложных вопроса. На политическом уровне они хотят уладить отношения с ШАС и “Яадут а-Тора” и ослабить сильное давление, исходящее с их стороны. С юридической точки зрения они хотят создать новую ситуацию, при которой действующий закон может быть еще раз расширен через решение правительства или первоначальные законодательные шаги, которые убедили бы суд в том, что это возможно.



Вчера министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Исраэль Меир Поруш описал бескомпромиссную позицию партий харедим.

“Для нас важно, чтобы закон позволял нам расслабиться и чтобы мы знали, что этот вопрос решен со всеми вытекающими отсюда последствиями”, – сказал он.



Представитель “Ликуд” заявил: “Мы вообще не будем заниматься военным законопроектом до тех пор, пока не пройдут выборы в Комитет по назначению судей. После того, как это будет закончено, мы проведем встречи и определимся с направлением”.