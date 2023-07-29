



Военный переворот в Нигере: Совбез требует немедленно освободить президента

Совет Безопасности ООН потребовал немедленного освобождения свергнутого хунтой президента Нигера Мохамеда Базума.



Совбез решительно осудил военный переворот и отмену конституции в стране.



"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - сказано в заявлении.



Также 29 июля свой призыв повторил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он потребовал от хунты немедленно освободить президента и восстановить демократический порядок в стране.

