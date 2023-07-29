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Военный переворот в Нигере: Совбез требует немедленно освободить президента
29.07.2023 13:13 Алина Груднева

Военный переворот в Нигере: Совбез требует немедленно освободить президента

Совет Безопасности ООН потребовал немедленного освобождения свергнутого хунтой президента Нигера Мохамеда Базума.

Совбез решительно осудил военный переворот и отмену конституции в стране.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - сказано в заявлении.

Также 29 июля свой призыв повторил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он потребовал от хунты немедленно освободить президента и восстановить демократический порядок в стране.
 

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