Военный корабль США курсирует в Черном море впервые после начала войны в Украине

Было замечено, что военный корабль Соединенных Штатов, эсминец USS Nitze, действует в Черном море. Это самый близкий военный корабль США к России с начала войны в Украине. Эсминец действует в составе авианосной ударной группы Джорджа Буша-старшего.



Корабль вошел в регион и посетил Турцию 3 февраля, что было подтверждено Шестой флот ВМС США в Twitter-аккаунте. Несколько дней спустя корабль также посетил Пирей в Греции.

Отмечается, что последний американский военный корабль,заходил в регион Черного моря в декабре 2021 года.



Корабль посетили посол США в Турции Джефф Флейк и генеральный консул США в Стамбуле Джули Иаде. Посол Флейк назвал визит возможностью укрепить отношения с НАТО.



"Турция является важным союзником НАТО”, – сказал он в пресс-релизе Шестого флота. “Визит Nitze – это возможность еще больше укрепить наше давнее и жизненно важное партнерство с Турцией”.



Примечательно, что Соединенные Штаты недавно предупредили Турцию о турецком экспорте в Россию в обход санкций. Экспорт включает химикаты, микрочипы и другую продукцию, которая может быть использована Москвой в военных действиях на Украине.



Турция также блокирует Финляндию и Швецию от вступления в НАТО, что, по мнению аналитиков, принесет политическую пользу России.

