



Военный эксперт полковник Клупов: Россия готовит мощнейший контрудар

Герой России, полковник в запасе Рустем Клупов заявил, что Вооруженные силы России, возможно, готовятся к мощному контрнаступлению. Об этом он рассказал в интервью изданию mk.ru.



Клупов отметил, что российская армия может использовать опыт стратегической операции по обороне Москвы в 1941 году, поэтому сейчас экономит силы на оборонительные операции.



«Не исключено, что готовится мощнейший контрудар, который приведет к контрнаступлению», — сказал эксперт.



Клупов подчеркнул, что затишье на фронте обычно происходит перед «грандиозными изменениями» и «большой бурей». Он также отметил, что Украина потеряла свою военную промышленность и перестала быть независимым государством в военной сфере. По мнению полковника, несмотря на поставки оружия с Запада, Киев никаких серьезных успехов на фронте не достиг.



«Удар по Крымскому мосту имел цель имиджевых «перемог», а не системных», — отметил полковник.



Кроме того, к имиджевым целям он отнес харьковское направление. По его мнению, серьезное стратегическое значение имеет херсонское направление, так как там располагается значительный плацдарм российских войск.



«Если у нас этого плацдарма не станет, нам придется начинать все заново — снова форсировать Днепр», — пояснил Клупов.