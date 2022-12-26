



"Военный академик" придумал, как защитить РФ от атак беспилотников

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин прокомментировал сообщение Минобороны РФ о том, что ночью при подлете к аэродрому "Энгельс" был сбит украинский беспилотник.



В связи с этим Козин задал несколько вопросов, которыми сформулировал свои предложения по предотвращению подобных атак.



"Нельзя ли уничтожать такие дроны на украинской территории, когда они хранятся в ангарах, на военных складах, на аэродромах?" — приводит слова Козина агентство URA.RU.



Также он предложил "вспахать" взлетно-посадочные полосы, откуда эти дроны взлетали, с помощью ракетных вооружений и авиабомб тяжелого класса.

Эксперт отметил, что данный беспилотник сбили около аэродрома, но он мог попасть в российскую тяжелую стратегическую авиацию, которая нужна "в противодействии со странами НАТО".



"Ущерба было бы гораздо больше. И человеческие жертвы мы имеем в результате второго подобного случая", — обратил внимание Козин.

В связи с этим он призвал изучать всю механику, как происходит запуск этих беспилотников, и уничтожить любые возможности, которые позволили бы украинским военным "повторять агрессивные акции".