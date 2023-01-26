



Военных РФ хотят превратить в "суперсолдат"

Специалисты исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи РФ разработали пищевые продукты для военных, принимающих участие в полномасштабной войне в Украине.



По данным "РИА Новости", продукты якобы способствуют концентрации внимания, повышению выносливости и мобилизации всех сил организма.



"Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи совместно с индустриальными партнерами разработал специализированные пищевые продукты для военнослужащих, выполняющих боевые задачи. А также для мирных граждан, вынужденных находиться на территории военных действий", — сказано в заявлении.



Уточняется, что первые партии продуктов для создания "суперсолдат" будут поставлены силовым структурам, находящимся в зоне боевых действий. Производители уже ждут команды, чтобы начать промышленный выпуск продуктов, которые будут называться "Донбасс".