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Военных РФ хотят превратить в "суперсолдат"
26.01.2023 18:20 Алина Груднева

Военных РФ хотят превратить в "суперсолдат"

Специалисты исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи РФ разработали пищевые продукты для военных, принимающих участие в полномасштабной войне в Украине.

По данным "РИА Новости", продукты якобы способствуют концентрации внимания, повышению выносливости и мобилизации всех сил организма.

"Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи совместно с индустриальными партнерами разработал специализированные пищевые продукты для военнослужащих, выполняющих боевые задачи. А также для мирных граждан, вынужденных находиться на территории военных действий", — сказано в заявлении.

Уточняется, что первые партии продуктов для создания "суперсолдат" будут поставлены силовым структурам, находящимся в зоне боевых действий. Производители уже ждут команды, чтобы начать промышленный выпуск продуктов, которые будут называться "Донбасс".

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