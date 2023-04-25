



Военные расходы Израиля упали впервые с 2009 года

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за 2022 год , глобальные военные расходы достигли пика, инвестиции Украины в ее вооруженные силы выросли на 640%, а Израиль немного упал в рейтинге самых больших оборонных бюджетов мира, пишет Globes.



В отчете говорится, что глобальные военные расходы выросли на 3,7% в 2022 году до 2,2 трлн долларов. Российское вторжение в Украину привело к 13-процентному скачку оборонных бюджетов европейских стран, что стало самым резким ростом военных расходов на континенте со времен окончания холодной войны в 1991 году. Общая сумма — 480 миллиардов долларов — равна сумма, потраченная в 1989 году, когда пала Берлинская стена.



Рост оборонного бюджета Украины, который поднял ее с 36-го места в мире на 11-е, означал, что Израиль опустился на одну позицию с 14-го на 15-е. Согласно отчету, военные расходы в Израиле в 2022 году составили 23,4 млрд долларов (1% от общемировых), что на 4,2% меньше, чем в 2021 году. Это первое годовое снижение военных расходов в Израиле с 2009 года. В отчете говорится, что фактические расходы в Израиле не соответствовали оборонному бюджету на 2022 год, и снижение произошло, несмотря на усиление атак в Сирии и растущую напряженность в отношениях с палестинцами.



Израиль находится на десятом месте в мире по военным расходам в доле от ВВП — 4,5%. Впереди Израиля находятся Кувейт и Азербайджан, с чуть более высокими показателями, Алжир (4,8%), Иордания (4,8%), Оман (5,2%), Того (5,4%), Катар (7%), Саудовская Аравия (7,4%). и Украина (34%).







