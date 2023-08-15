



Военные: Нетаниягу перекладывает на нас вину за ущерб боеготовности ЦАХАЛа

В силовых структурах считают, что, допуская постоянные нападки на высшее военное руководство, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается переложить на них ответственность за нынешний ущерб боеготовности армии, вызванный отказом резервистов выполнять свои обязанности в знак протеста против закона о судебной реформе.



Как сообщил 12-й канал, начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви на брифинге по вопросам боеготовности 14 августа призвал Нетаниягу выступить с заявлением, осуждающим нападки членов коалиции на военачальников в связи с ущербом национальной безопасности, нанесенным судебной реформой, и “был удивлен, когда премьер не сделал этого”.



"Нападки Нетаниягу на командование и отступление тех, кто его окружает, – это попытка переложить ответственность за происходящее на плечи Армии обороны Израиля", – цитирует 12-й канал слова одного из чиновников.



13 августа Яир Нетаниягу ненадолго опубликовал в Facebook пост, в котором говорилось, что Халеви "запомнят как самого неудачного и разрушительного начальника штаба в истории ЦАХАЛа" за то, что он не ввел жесткие меры в отношении резервистов. Министр обороны Йоав Галант моментально выступил в защиту Халеви в своем твите, назвав его "одним из самых замечательных офицеров, которых я встречал за все годы службы в ЦАХАЛе и органах безопасности". Не осудив напрямую сообщение своего сына, премьер написал в Twitter, что страна столкнулась с "большими проблемами", и он "работает день и ночь вместе с министром обороны, начальником штаба ЦАХАЛа, старшими офицерами ЦАХАЛа и силами безопасности, чтобы гарантировать безопасность Израиля при любых обстоятельствах".



По данным общественного вещателя "КАН-11", 13 августа главы военных ведомств предупредили Нетаниягу, что армия начнет реально ощущать негативные последствия акции протеста резервистов через две недели. На воскресной встрече с военными генералами присутствовали также Галант и советник по национальной безопасности Цахи Анегби.



