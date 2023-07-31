



Военные: мы не будем предпринимать никаких действий против тентов Хизбаллы



Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Дорон Кадош опубликовал подробности встречи представителей верхушки системы безопасности с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Кадош пишет: “Представители службы безопасности в ходе беседы с премьер-министром, которая касалась, в частности, тентов Хизбаллы на горе Дов: "Мы не будем предпринимать никаких действий, к которым нас призывают - эти палатки не представляют угрозы безопасности, и мы не будем предпринимать никаких действий, в которых мы не заинтересованы".