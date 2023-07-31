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Военные: мы не будем предпринимать никаких действий против тентов Хизбаллы
31.07.2023 08:20 Аркадий Бочаровский

Военные: мы не будем предпринимать никаких действий против тентов Хизбаллы


Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Дорон Кадош опубликовал подробности встречи представителей верхушки системы безопасности с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Кадош пишет: “Представители службы безопасности в ходе  беседы с премьер-министром, которая касалась, в частности, тентов Хизбаллы на горе Дов: "Мы не будем предпринимать никаких действий, к которым нас призывают - эти палатки не представляют угрозы безопасности, и мы не будем предпринимать никаких действий, в которых мы не заинтересованы".

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