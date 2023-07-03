



Военные Кипра прошли обучение на танках Merkava

Военнослужащие армии Республики Кипр успешно завершили четырехнедельный курс обучения на израильских танках Merkava. Это позволило им овладеть навыками оперирования и использования современной боевой техники. Об этом сообщает Telegram-канал The Tactical Jew.



Отмечается, что с мая 2023 года офицеры-танкисты Национальной гвардии Кипра проходили четырехнедельную учебу на танках Merkava.



Обучение проходило в рамках офицерских курсов подготовки Бронетанкового корпуса Армии обороны Израиля на базе 460 бронетанковой бригады.



