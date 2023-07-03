Новости » Политика
Военные Кипра прошли обучение на танках Merkava
03.07.2023 20:10 Ирина Демьянова

Военные Кипра прошли обучение на танках Merkava

Военнослужащие армии Республики Кипр успешно завершили четырехнедельный курс обучения на израильских танках Merkava. Это позволило им овладеть навыками оперирования и использования современной боевой техники. Об этом сообщает Telegram-канал The Tactical Jew.

Отмечается, что с мая 2023 года офицеры-танкисты Национальной гвардии Кипра проходили четырехнедельную учебу на танках Merkava.

Обучение проходило в рамках офицерских курсов подготовки Бронетанкового корпуса Армии обороны Израиля на базе 460 бронетанковой бригады.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru