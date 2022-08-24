



Военные РФ: война затянется на 1,5-2 года, необходима всеобщая мобилизация

Военное руководство России выступает за начало всеобщей мобилизации, чтобы покрыть нехватку личного состава на войне с Украиной, которая тянется шестой месяц, вопреки планам совершить быстрый и эффектный блицкриг.



Как сообщают «Важные истории» со ссылкой на армейских чиновников и источники в Генштабе, нехватку солдат и офицеров на фронте военные характеризуют как «катастрофическую».



Численность российской группировки с учетом войск ЛНР и ДНР оценивается в 150-180 тысяч человек, тогда как украинская армия насчитывала 250 тысяч человек до начала боевых действий, а с учетом мобилизации ее довели до 700 тысяч.



Отказ от мобилизации - первой для России с 1945 года - военное руководство считает большой ошибкой, утверждают источники «Важных историй». Генералы полагают, что нынешней численности российских военнослужащих недостаточно, чтобы быстро захватить несколько областей Украины, а с нынешним темпом продвижения армии война может затянуться еще на полтора-два года.



И хотя из-за буксующей кампании в Донбассе вновь срываются сроки референдумов об аннексии, Путин не может решиться на непопулярный шаг. Министр обороны Сергей Шойгу также опасается идти к президенту и ставить вопрос о хотя бы частичной мобилизации, поскольку перед началом вторжения он обещал, что все решится быстро и исключительно силами профессиональной армии, то есть с помощью имеющихся контрактников.



Теперь же Шойгу попал в опалу: Путин напрямую общается подчиненными ему генералами, а после фиаско под Киевом даже сам пробовал командовать войсками.

Шойгу, по словам источников «Важных историй», пытался через СМИ продвигать материалы о мобилизации, чтобы на стол к Путину легла нужная «аналитика». Но пока эти усилия ни к чему не привели. В результате армия вынуждена набирать «добровольцев» по тюрьмам и отказывать в увольнении тем, кто желает разорвать контракт.



Но это не помогает сдвинуть с мертвой точки кампанию, и генералы винят во всем недостаточную численность войск: армия воюет в меньшинстве, и именно поэтому двигается так медленно, говорят источники «Важных историй».



Столкнувшись с фиаско изначальных планов и масштабными потерями, которые НАТО оценивает в 15-20 тысяч человек убитыми, Путин ищет переговоров. Сигнал о готовности к встрече с Владимиром Зеленским он передал через президента Турции Реджепа Эрдогана.