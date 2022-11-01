



Военное сотрудничество Израиля с ОАЭ - революция в режиме безопасности региона

Развертывание израильской системы противовоздушной обороны в ОАЭ превращает Израиль в ключевого регионального игрока.



Предполагаемое военное сотрудничество Израиля с ОАЭ является “революционным” событием, которое может превратить Израиль в ключевое региональное государство, считают военные аналитики.



Ранее появилась информация о том, что Израиль предоставил ОАЭ систему ПРО. Система Barak 8 может защищать от крылатых ракет, самолетов противника, беспилотников и баллистических ракет. Он был разработан совместно компанией Israel Aerospace Industries и Индийской организацией оборонных исследований и разработок.



Доктор Дэн Шуфтан, возглавляющий Международную программу исследований национальной безопасности в Хайфском университете, назвал развертывание системы Barak 8 “революционным” и сказал, что оно указывает на то, что Израиль впервые стал полноценной региональной державой.



“Мы признаны во всем мире как сила, когда речь идет о технологиях и инновациях”, – сказал Шуфтан. “Но единственное, чего нам не хватало, чтобы стать полноценной региональной державой, – это способности маневрировать между различными силами на Ближнем Востоке. Долгое время Израиль считал, что сотрудничество с ним может быть контрпродуктивным, потому что Израиль ненавидят и изолируют в регионе. Теперь ситуация изменилась фундаментальным образом”.



“Израилю намного легче защищать себя, потому что раньше у Ирана были союзники на границах Израиля, а у Израиля не было союзников на границах Ирана. Сейчас это меняется”, – говорит доктор Шуфтан.



“Израиль поддержал ОАЭ в решающий момент в час нужды”, – говорит доктор Йоэль Гузански, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности и бывший член Совета национальной безопасности Израиля “Это очень сильно укрепляет позиции Израиля в регионе», – добавляет Гузански.













