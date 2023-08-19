



Военно-воздушные силы увольняют нескольких высокопоставленных резервистов

ВВС Израиля отстранили от должности нескольких высокопоставленных резервистов, которые выступают против пересмотра правительственной судебной системы, сообщает The Times of Israel.



Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар согласился отстранить от службы нескольких бригадных генералов, сообщила общественная телерадиокомпания Kan. Отмечается, что ранее ВМС также отстранили от должности контр-адмирала (в отставке) Офера Дорона.



По информации Kan, командующие ВВС и ВМС могут либо вернуть высокопоставленных резервистов на службу позже, либо заменить их.

В отчете не называются имена отстраненных резервистов ВВС и не указывается, сколько их было.



Вице-адмирал Давид Саар Салама, глава военно-морского флота, отстранил Дорона от должности в четверг после того, как он и еще один высокопоставленный резервист, контр-адмирал (в отставке) Эяль Сегев, объявили, что они прекратят свою добровольческую службу в резерве, потому что отказываются служить при “диктатуре”.



В заявлении ЦАХАЛа говорится, что статус Сегева должен быть проверен. Дорон и Сегев являются руководителями оперативного штаба и заместителями Саламы в чрезвычайных ситуациях.



Напомним, более 10 000 резервистов, пришедших на службу на добровольной основе, заявили в последние месяцы, что они больше не будут этого делать в знак протеста против пересмотра судебной системы, утверждая, что планы правительства по ослаблению судебной системы превратят Израиль в недемократическую страну. Официальных данных о том, сколько резервистов до сих пор не явилось на службу, не поступало.







