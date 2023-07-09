



Военно-политический кабинет обсудит экономические меры поддержки ПА

По сообщениям СМИ, ожидается, что Военно-политический кабинет соберется в воскресенье, 9 июля, чтобы обсудить экономические меры, которые помогут укрепить слабеющую Палестинскую администрацию. Среди рассматриваемых шагов, по сообщению 13 канала, будет новая промышленная зона в ПА и продвижение в разработке месторождения природного газа Gaza Marine, которое расположено примерно в 30 километрах от побережья Газы.



По оценкам, месторождение Gaza Marine содержит более 30 миллионов кубометров природного газа, что намного больше, чем необходимо для обеспечения энергией территорий, и часть газа потенциально может быть экспортирована.



В интервью 11-му каналу в субботу, 8 июля, советник по национальной безопасности Цахи Анегби сказал, что одной из главных задач ПА является борьба с терроризмом, но она не смогла этого сделать в Дженине и Шхеме.



“Мы говорили с ними об этом на двух саммитах, состоявшихся в этом году в Акабе и Шарм-эль-Шейхе”, – сообщил советник.



По словам Анегби, в интересах Израиля предотвратить крах ПА.



Отдельно министр обороны Йоав Галант беседовал с министром обороны США Ллойдом Остином в четверг, 6 июля. Остин выразил соболезнования в связи с гибелью израильтян в результате террористических атак, но также выразил “глубокую обеспокоенность по поводу недавней эскалации насилия в ПА, включая нападения экстремистских поселенцев на палестинских мирных жителей”. Он также подчеркнул важность того, чтобы “израильские и палестинские лидеры” работали “вместе над деэскалацией ситуации и предприняли ощутимые шаги для укрепления безопасности как израильтян, так и палестинцев”.

