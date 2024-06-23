



Военная помощь Украине: в Корее назвали условия для отмены ограничений

Если Россия получит от КНДР высокопоточное оружие, то Южная Корея снимет все ограничения на поставки Украине военной помощи.



По данным информационного агентства Yonhap, такое заявление сделал глава управления нацбезопасности администрации президента страны Чан Хо Чжин.



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"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее", - задал он риторический вопрос.



По словам Чжина, Москве нужно хорошенько подумать, прежде чем развивать военное партнерство с КНДР.