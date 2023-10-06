



Военная помощь от Швеции: Украина получит $200 млн и истребители

Швеция отправит Украине новый пакет военной поддержки на сумму 2,2 млрд крон (199 млн долларов), состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей для ранее переданных систем. Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон, сообщает агентство Reuters.



Новый пакет военной помощи Швеции станет 14-м пакетом военной помощи Украине с начала войны, в результате чего общая стоимость такой помощи скандинавской страны составит чуть более 22 миллиардов крон (2 млрд долларов).



Йонсон сообщил, что правительство также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли Швеция отправить истребители Jas Gripen в Украину.



Отметим, согласно решению правительства Швеции, обязательным условием возможной передачи истребителей JAS 39 Gripen Украине является то, что Швеция сначала станет членом НАТО.



"Правительство поручает Вооруженным силам Швеции тщательно проанализировать и сообщить об условиях возможной поддержки Украины боевой авиацией при поддержке Управления оборонной техники (FMV). Отчет должен включать, среди прочего, влияние на обороноспособность, оборонную экономику и другую оборонную деятельность и планирование", - говорится в сообщении.



Важным исходным значением для анализа является ознакомительная подготовка на JAS 39 Gripen, которую украинские пилоты и наземный персонал прошли под эгидой Вооруженных сил Швеции.



Согласно решению, вооруженные силы также должны сообщить об условиях возможной поддержки в рамках международной коалиции F-16, частью которой является Швеция.