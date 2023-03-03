



Военная помощь на $400 млн: что на этот раз получит Украина

Украина в ожидании нового пакета военной помощи от США на сумму 400 млн долл. Уже в пятницу, 3 марта, в Белом доме о нем объявит, координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби. А пока медиа обсуждают детали нового военного пакета от США.



Итак, известно, что в очередной пакет военной помощи Украине войдут в основном боеприпасы. По крайней мере, об этом сообщает авторитетное издание Reuters.



Ожидается также, что как раз вопрос помощи Украине станет главной темой встречи в Белом доме президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме, которая запланирована на пятницу.



В то же время источники сообщают, что пакет, как ожидается, будет содержать больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, боеприпасы для боевых машин Bradley, а также мостоукладчики для бронированных машин.



Оборудование будет финансироваться за счет президентских полномочий, в рамках которых Джо Байден может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.



Ранее, выступая перед журналистами, официальный представитель Белого дома Джон Кирби не назвал цену нового пакета помощи, заявив, что более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.

