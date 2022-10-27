



Военная хунта Буркина-Фасо отвергла сотрудничество с "ЧВК Вагнера"

Временно исполняющий обязанности президента Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заверил американских дипломатов, что не намерен приглашать российских наемников из "ЧВК Вагнера" для борьбы с боевиками в стране. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на брифинге для журналистов.



Высказывались опасения, что Буркина-Фасо может последовать примеру соседней Мали, которая в конце прошлого года наняла наемников из российской военизированной группировки для борьбы с исламистскими повстанцами.



В Мали ухудшилась безопасность после прихода в страну российских наемников. Неоднократно поступали сообщения о нарушениях прав и вытеснении миротворцев ООН, заявила Нуланд, которая только что вернулась в Соединенные Штаты после поездки в Западную Африку.



1 октября в бывшей колонии Франции произошел второй военный переворот за 9 месяцев. Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, захвативший власть в январе, был свергнут 34-летним капитаном Ибрагимом Траоре.



Французские журналисты сообщали, что во время перестрелки у президентского дворца появились сотни людей на мотоциклах с российскими флагами. Они выкрикивали "хватит блока ЭКОВАС, хватит Франции" и выражали свою поддержку России.



США предупредили хунту о рисках сотрудничества с Москвой. В заявлении Госдепа говорилось, что страна рискует погрузиться в затяжной хаос, подобный тому, который царит в нескольких странах Африки, где обосновались наемники "ЧВК Вагнера".