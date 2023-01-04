



Военкоры против МО РФ: мобилизованных в Макеевке сдали местные



“Военкор” С. Пегов встал на защиту погибших в результате удара ВСУ по Макеевке мобилизованных. С. Пегов отверг официальную версию МО РФ, согласно которой погибшие сами во всем виноваты, поскольку пользовались мобильниками с российскими сим-картами.





Пегов пишет: "Просто, давайте, зададим вслух несколько вопросов: как именно МО удалось выяснить причину, из-за которой Киев принял решение нанести удар по ПВУ российских военнослужащих в Донецке?



Почему в МО так уверены, что массовое скопление наших военных нельзя было вычислить с помощью, скажем, БПЛА, или информации от агентурной сети противника, борьба, с которой, постоянно заставляет усомниться в ее эффективности?



Координаты объектов сливают, о перемещениях важных лиц «стучат» в СБУ регулярно - об этом говорят радиоперехваты и те агенты, которых ловили за руку. Сеть работает, не дремлет.



Впрочем как и украинские беспилотники в небе над Донецком-Макеевкой, которые могут дать не просто информацию о скоплении абонентов, но и визуально ее подтвердить.



В целом, практически, для всех адекватных командиров на этой войне довольно давно стало ясно - скрыть ПВУ в прифронтовом городе, практически не возможно. Даже там, где телефоны не работают вообще. Как, например, в Изюме. Либо сдаст агентура, либо заметят с помощью БПЛА.



Единственное лекарство - не размещать личный состав массово в крупных зданиях. Банально не селить 500 человек в одном месте, а рассредоточить их по десяти разным локациям. Да, для этого нужно заморочиться. Но это вопрос жизни и смерти. Аксиома, которая на Харьковщине набила оскомину, но уже летом не вызывала ни у кого сомнений.



Ну и наконец - «Хайммерсами» ВСУ не бьют хаотично. В отличие от «Градов» чешских или других бюджетных установок. Это дорогостоящая высокоточка. Прежде чем бить «Хайммерсами» противник очевидно допроверят информацию - предположим, речь о скоплении телефонов в городе (!) - опять же с помощью агентуры и БПЛА. «В молоко» или тупо на удачу они уже давно ими не стреляют. То есть решение принимается, исходя, из нескольких факторов. И озвученная версия МО тянет пока что на один.



В общем, история с «мобилками» не слишком убедительна. Это не личное мнение, это если объективно. Редко это говорю - но это тот случай, когда, наверное, лучше было бы промолчать. Хотя бы до конца расследования. А так это выглядит откровенной попыткой размазать вину. Я не говорю, что пользоваться смартфонами на передовой повсеместно это хорошо. Очевидно, что нет. Но в данном контексте это скорее история про пылинку и бревно в глазу. Уж простите за фольклорность.



upd. А по поводу погибших. К сожалению их число всё ещё будет расти. Озвученные данные - это вероятнее всего по тем, кого удалось сразу опознать. Списки пропавших без вести, к сожалению, ощутимо длиннее. Источники разглашать не могу, но считаю их надежными. Несколько раз перепроверяли с ребятами".

