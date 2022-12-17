



Военком Подмосковья: срок службы увеличат до двух лет



Военный комиссар подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин в эфире «Дмитров ТВ» заявил, что срок службы для срочников увеличат до полутора лет с весны следующего года, а с осени 2023 г. мужчины будут проходить службу в течение двух лет. Опубликованное видео с комментарием Фотина сейчас недоступно на YouTube.



«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 г. будут служить уже два года»,— сказал военный комиссар (цитата по «Коммерсанту»). Фотин назвал это логичным решением, так как «наши северные соседи вступают в НАТО». Он заявил, что нужно комплектовать военные части не только контрактниками, но и срочниками.