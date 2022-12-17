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Военком Подмосковья: срок службы увеличат до двух лет
17.12.2022 16:31 Аркадий Бочаровский

Военком Подмосковья: срок службы увеличат до двух лет


Военный комиссар подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин в эфире «Дмитров ТВ» заявил, что срок службы для срочников увеличат до полутора лет с весны следующего года, а с осени 2023 г. мужчины будут проходить службу в течение двух лет. Опубликованное видео с комментарием Фотина сейчас недоступно на YouTube.

«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 г. будут служить уже два года»,— сказал военный комиссар (цитата по «Коммерсанту»). Фотин назвал это логичным решением, так как «наши северные соседи вступают в НАТО». Он заявил, что нужно комплектовать военные части не только контрактниками, но и срочниками.

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