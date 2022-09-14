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Водителей электросамокатов зарегистрируют и выдадут им номерные знаки
14.09.2022 13:10 Аркадий Бочаровский

Водителей электросамокатов зарегистрируют и выдадут им номерные знаки


Министр транспорта Мейрав Михаэли заявила, что будет требовать принятия закона об обязательной регистрации водителей электросамокатов и электровелосипедов.

Михаэли сообщила, что всем транспортным средства такого типа будут выданы номерные знаки.

Михаэли подчеркнула: “Эти легкие транспортные средства не должны превращать наши улицы в Дикий Запад. Мы должны предпринять серьезные действия для того, чтобы изменить реальность к лучшему”.

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