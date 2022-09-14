



Водителей электросамокатов зарегистрируют и выдадут им номерные знаки



Министр транспорта Мейрав Михаэли заявила, что будет требовать принятия закона об обязательной регистрации водителей электросамокатов и электровелосипедов.



Михаэли сообщила, что всем транспортным средства такого типа будут выданы номерные знаки.



Михаэли подчеркнула: “Эти легкие транспортные средства не должны превращать наши улицы в Дикий Запад. Мы должны предпринять серьезные действия для того, чтобы изменить реальность к лучшему”.