



Во вторую годовщину покушения на Навального: Шольц осудил притеснения в России

20 августа, во вторую годовщину попытки убийства российского оппозиционера Алексея Навального, канцлер Германии Олаф Шольц записал видеообращение, в котором осудил притеснения в России против свободы слова и демократии.



По словам политика, ему удалось пообщаться с Навальным, когда тот проходил лечение в одной из больниц Берлина. По словам Шольца, Навальный - смелый человек, который вернулся в Россию для борьбы за демократию.



"Война, которую Россия начала против Украины, - это война, которая также имеет последствия для России. Свобода и демократия уже были под угрозой раньше. Но сейчас свобода слова под угрозой гораздо больше, и многие боятся выражать собственное мнение", - заявили Олаф Шольц.