



Во главе Боснии и Герцеговины впервые может оказаться женщина

Правительство Боснии и Герцеговины впервые может возглавить женщина.



По данным АР, нижнюю палату может возглавить хорватка Боряна Кришто.



Кришто является одним из лидеров "Хорватского демократического союза" (HDZ). Ее кандидатуру поддержали 23 законодателя в 42-местной нижней палате парламента.



"Мы должны продемонстрировать силу, чтобы забыть о разделяющих нас конфликтах и использовать вызовы, которые ожидают нас, как мотивацию для взаимного уважения, сплоченности и бескомпромиссной работы на благо всех наших людей, независимо от их этнической принадлежности", - отметила она, выступая перед парламентом.

