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Во главе Боснии и Герцеговины впервые может оказаться женщина
29.12.2022 03:34 Алина Груднева

Во главе Боснии и Герцеговины впервые может оказаться женщина

Правительство Боснии и Герцеговины впервые может возглавить женщина.

По данным АР, нижнюю палату может возглавить хорватка Боряна Кришто.

Кришто является одним из лидеров "Хорватского демократического союза" (HDZ). Ее кандидатуру поддержали 23 законодателя в 42-местной нижней палате парламента.

"Мы должны продемонстрировать силу, чтобы забыть о разделяющих нас конфликтах и использовать вызовы, которые ожидают нас, как мотивацию для взаимного уважения, сплоченности и бескомпромиссной работы на благо всех наших людей, независимо от их этнической принадлежности", - отметила она, выступая перед парламентом.
 

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