Во главе Боснии и Герцеговины впервые может оказаться женщина
Правительство Боснии и Герцеговины впервые может возглавить женщина.
По данным АР, нижнюю палату может возглавить хорватка Боряна Кришто.
Кришто является одним из лидеров "Хорватского демократического союза" (HDZ). Ее кандидатуру поддержали 23 законодателя в 42-местной нижней палате парламента.
"Мы должны продемонстрировать силу, чтобы забыть о разделяющих нас конфликтах и использовать вызовы, которые ожидают нас, как мотивацию для взаимного уважения, сплоченности и бескомпромиссной работы на благо всех наших людей, независимо от их этнической принадлежности", - отметила она, выступая перед парламентом.