



Во Франции выдан ордер на арест Башара Асада

Во Франции выдан ордер на арест сирийского диктатора Башара Асада из-за его причастности к атакам в 2013 году, в ходе которых было применено химическое оружие.



По данным французской газеты Le Parisien, такие же меры применили к еще трем высокопоставленным сирийским чиновникам.



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Всех четверых обвиняют в военных преступлениях и в соучастии в преступлениях против человечности. Расследование было начато в 2021 году по просьбе правозащитников.



Также ордер выдан на брата сирийского диктатора Махера Асада, который является командующим 4-й танковой дивизией, генерала Гасана Аббаса, руководящего филиалом 450 Центра научных исследований, и генерала Басама аль-Хасана, который возглавляет службу безопасности Сирии.