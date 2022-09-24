



Во Франции требуют проверить возможное финансирование партий со стороны России

Члены Национального собрания Франции заявили в субботу, что призвали председателя нижней палаты парламента создать следственный орган для изучения предполагаемого российского финансирования французских политических партий, сообщает Рейтер.



В письме, которое показали журналистам, депутаты заявляют, что этот шаг был вызван недавним рассекречиванием данных американской разведки, согласно которым Россия могла выплатить сотни миллионов евро иностранным политическим партиям, чтобы повлиять на выборы.



Восемь депутатов из партии "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона также отметили, что ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен все еще выплачивает кредит, предоставленный российскими банками.



"Эти факты явно свидетельствуют о желании России участвовать в общественных дебатах во Франции... Мы требуем создания следственной комиссии, чтобы установить, получили ли французские политические партии - и какие именно - выгоду от российского финансирования", - написали депутаты.