



Во Франции презервативы для 18-25-летних будут бесплатными

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг объявил, что с 1 января 2023 года аптеки будут продавать презервативы для молодежи в возрасте 18-25 лет бесплатно.



"Это маленькая революция в профилактике", - сказал Макрон на заседании Национального совета по вопросам восстановления, посвященном здоровью молодежи.



Глава французского государства объявил о новой мере, говоря о необходимости контрацепции и предотвращения распространения ВИЧ.



В прошлом году во Франции одобрили бесплатную контрацепцию, а также компенсации за консультацию у гинеколога для женщин в возрасте до 25 лет.