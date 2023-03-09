



Во Франции повысят пенсионный возраст

Французский Сенат проголосовал за повышение пенсионного возраста на два года до 64 лет.



Об этом сообщает France24.



Законодательный орган, в котором доминируют консерваторы, проголосовал за решающую статью о повышении пенсионного возраста большинством. Проект поддержал 201 законодатель, против выступили 115.



Дебаты возобновятся позже в четверг по спорной поправке к законопроекту. Большинство спешат уложиться до полуночи воскресенья. Либералы выступают против законопроекта, как и профсоюзы, пообещавшие оказать давление на правительство и устроить забастовки.

