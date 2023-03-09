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Во Франции повысят пенсионный возраст
09.03.2023 13:24 Алина Груднева

Во Франции повысят пенсионный возраст

Французский Сенат проголосовал за повышение пенсионного возраста на два года до 64 лет.

Об этом сообщает France24.

Законодательный орган, в котором доминируют консерваторы, проголосовал за решающую статью о повышении пенсионного возраста большинством. Проект поддержал 201 законодатель, против выступили 115.

Дебаты возобновятся позже в четверг по спорной поправке к законопроекту. Большинство спешат уложиться до полуночи воскресенья. Либералы выступают против законопроекта, как и профсоюзы, пообещавшие оказать давление на правительство и устроить забастовки.
 

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