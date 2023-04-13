



Во Франции начались столкновения правоохранителей и протестующих

Во Франции в четверг, накануне объявления Конституционным советом страны заключения по закону о выходе на пенсию в 64 года вместо 62, проходит 12-й общенациональный день протестов против пенсионной реформы.



По прогнозу властей, в демонстрациях в целом во Франции могут принять участие от 400 до 600 тыс. человек.



В Нанте и Ренне на акциях произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Протестующие подожгли свалки и разбили витрины. Также участники акций подожгли несколько автомобилей.



Напряженная ситуация и в Париже, где дежурят многочисленные полицейские в специализированной экипировке, в частности в шлемах и со щитами. У ратуши Отель-де-Виль правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.



По данным профсоюзов, в протестах в Париже принимают участие 400 тыс. человек, примерно столько же приняли участие в акциях 6 апреля.



В столичной полиции сообщили, что на данный момент задержаны 15 человек.



Сегодня для охраны порядка во время акций протеста в стране задействовано 11,5 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 4,2 тыс. в столице.



Глава МВД Жеральд Дарманен дал указание префекту полиции Парижа принять меры, препятствующие проведению протестных акций в пятницу возле здания Конституционного совета.



