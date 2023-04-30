



Во Франции готовятся к новому масштабному протесту против пенсионной реформы

Франция ожидает новую крупную акцию протеста против утвержденной пенсионной реформы, которую профсоюзы анонсировали на 1 мая? сообщает BFMTV.



По оценкам властей, выйти на улицы могут от полумиллиона до 650 тысяч человек, из них 80-100 тысяч – в Париже. Неофициально известно, что полиция прогнозирует присутствие 1000-2000 "рисковых элементов", из которых до 400 ультраправых, и до 200 радикальных участников движения "желтые жилеты" – от них ожидают очередных поджогов мусорных баков и бросания петард.



Всего по территории страны ожидают около 300 демонстраций, которые объединят празднование 1 мая и протесты против повышения пенсионного возраста.

В профсоюзах заявляют, что на этом их сопротивление уже утвержденной пенсионной реформе не прекратится.



