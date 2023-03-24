



Во Франции госслужащим запретили пользоваться TikTok

Власти Франции запретили использование китайского видеоприложения TikTok на рабочих гаджетах государственных служащих, сообщил министр государственной службы Станислас Герини.



Он заявил, что правительство Франции решило запретить развлекательные приложения, в частности, TikTok, на рабочих смартфонах государственных служащих "для того, чтобы гарантировать кибербезопасность наших администраций и государственных служащих".



Чиновник подчеркнул, что запрет вступает в силу немедленно и что государственные службы будут следить за его соблюдением.



Министр добавил, что в течение нескольких недель некоторые европейские и международные партнеры Франции приняли меры, чтобы ограничить или запретить загрузку и установку приложения TikTok своими администрациями и госслужащими.

Pour garantir la cybersécurité de nos administrations et de nos agents publics, le @gouvernementFR a décidé d’interdire les applications récréatives comme TikTok, sur les téléphones professionnels des fonctionnaires d’État. @jnbarrot pic.twitter.com/avxtpKZ6uu — Stanislas Guerini (@StanGuerini) March 24, 2023

Герини объяснил, что развлекательные приложения не имеют достаточного уровня кибербезопасности и защиты данных для того, чтобы применяться на государственных устройствах.Впрочем, министр признал, что в этом предписании возможны и исключения, которые могут быть предоставлены по профессиональным причинам.