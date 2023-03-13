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В Марокко просят исламистскую партию не критиковать отношения с Израилем
13.03.2023 14:35 Ирина Демьянова

В Марокко просят исламистскую партию не критиковать отношения с Израилем

Возобновление насилия между израильтянами и палестинцами бросает вызов арабским странам, нормализовавшим отношения с Израилем.

Королевский дворец Марокко в понедельник, 13 марта, обратился к крупнейшей исламистской партии PJD с просьбой прекратить нацеливаться на связи страны с Израилем. Заявление последовало после того, как партия упрекнула министра иностранных дел в защите Израиля за счет палестинцев.

Марокко возобновило дипломатические отношения с Израилем в конце 2020 года.

Во дворце заявили, что внешняя политика является прерогативой короля и не подлежит “шантажу”.

После возобновления отношений Марокко и Израиль подписали соглашения о сотрудничестве, в том числе договор об обороне.

Официальная позиция Марокко в отношении израильско-палестинского конфликта заключалась в поддержке решения о создании двух государств.
 

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