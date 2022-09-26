



Во что обойдется мобилизация

Известный российский экономист Вячеслав Иноземцев в статье в The Insider дал свою оценку социальных и экономических последствий объявленной В. Путиным мобилизации.



Иноземцев пишет: "Естественно, перевод экономики в режим военного времени резко увеличит масштабы коррупции (можно вспомнить шутку о том, что военкомы табуном ворвутся в список Forbes) — причем во всей системе государственной службы, и это серьезно подорвет любые остатки бизнес-инициативы. Кроме того, мобилизация вещь очень недешевая: она означает нацеленность власти на продолжение войны неопределенно долгое время, что требует денег. Неслучайно параллельно с назначением «референдумов» на оккупированных территориях и объявлением мобилизации в верхах задумались о повышении налогов: сначала на базовые отрасли (с одних только сборов и пошлин на экспорт энергетических товаров Кремль вознамерился собрать в следующем году почти 1,4 трлн рублей), а затем и о росте социальных платежей (более чем на 15% с начала 2023 года, что представляется как эффект слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования).



Не стоит сомневаться, что в новой ситуации каждый рубль собранных налогов обернется 2–4 рублями падения валового продукта, а экономика станет стремительно уходить в тень — как вслед за «исчезающими» гражданами, так и спасаясь от государственного крохоборства. В такой ситуации фронтальное сокращение спроса не вызывает сомнения: уровень жизни упадет на 5–7% только до конца года просто потому, что зарплата мобилизованных останется (по крайней мере, в первые месяцы) виртуальной, а уход в тень миллионов не желающих служить снизит общую массу доходов. Налоги, собираемые с предприятий и граждан, окажутся при этом чистым вычетом из общественного благосостояния, так как эти деньги будут потрачены на производство техники, хорошо горящей в украинских степях, и на обеспечение армии, по пути к которой большая их часть будет попросту разворована....



Однако и этим дело не ограничится, так как с лагом в два–три месяца (хотя я могу недооценивать усилий и решимости украинских патриотов) в обратный путь из Украины в Россию отправятся десятки тысяч гробов — причем не пригожинских уголовников или тех, кто принял ответственное решение выбрать службу по контракту и с тех пор мало кого интересовал, а тех, кто еще 1 сентября был полон планов, радостно провожая своих детей в школу. Тогда устроенный Путиным геноцид работоспособных и половозрелых мужчин породит ответ российских женщин, выражающийся в диапазоне от отчаяния до безудержного возмущения. Начнется следующая волна кризиса, протекающая в условиях, когда авторитет власти будет обнулен даже более эффективно, чем сроки полномочий президента в 2020 году.



Именно широкая «женская революция» станет самой большой угрозой для власти в условиях продолжающейся войны в Украине: мужчины в России в значительном своем числе давно утратили чувство самосохранения и способность выделяться из стадной массы, но женщины инстинктивно ощущают, какое ужасающее будущее приготовил им плешивый кремлевский карлик. В новых условиях никакие сиротские пособия и белые «Лады» уже не остановят нарастающего бунта".





