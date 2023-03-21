



Внук Жаботинского: Декларация Независимости не может быть конституцией

Зеэв Жаботинский, отставной летчик ВВС и внук сионистского лидера, дал интервью в программе Ареля Сегала и Давида Вертхайма на радио 103FM и затронул различные предложения по правовой реформе.



Среди прочего он прокомментировал идею об использовании Декларация независимости в качестве будущей конституции страны.



Сначала Жаботинский сказал: "Поддерживаете ли вы формулировку, которая гласит следующее: 'Государство Израиль будет готово сотрудничать с институтами и представителями Организации Объединенных Наций в выполнении решения Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 года и т.д.'. Приемлем ли для вас этот текст? Поддерживаете ли вы, что Государство Израиль возьмется за реализацию плана раздела? Смысл этого в том, что Беэр-Шева, Нагария, Галилея, Негев, а также Большой Иерусалим не будут находиться под властью Государства Израиль".



Вертхайм сказал ему: "Я думаю, что вы немного демагог. Совершенно очевидно, что если сейчас здесь будет подготовлена конституция, основанная на Декларации независимости, то в ней будут части, которые сегодня не действуют, потому что географическая и демографическая ситуация изменилась".



На это Жаботинский ответил: "Кто определит, какие части Декларации независимости являются теми, на которые вы опираетесь, а какие нет? Мой аргумент не против того, чтобы вы использовали в конституции части того, что там написано, это ясно. Но мой аргумент заключается в том, что если вы скажете, что основой конституции является документ, в котором написано предложение, которое я прочитал ранее, это означает, что мы потеряем суверенитет над более чем половиной территории Государства Израиль. Принципы, которые вы хотите взять за основу, для меня приемлемы, но нельзя брать за основу документ, в котором также говорится об этом, почему? Потому что как только вы скажете, что основываетесь на этом документе, появится справедливый юридический аргумент для всех правозащитных организаций обратиться в БАГАЦ или Международный суд в Гааге, чтобы определить, что вы должны передать эти места арабскому правительству или международному правительству в соответствии с тем, что написано там в решении о разделе".