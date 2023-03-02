



Внезапно: в Госдуме РФ призвали объявить войну Украине

Член комитета по обороне Государственной думы России Виктор Соболев призвал объявить Украине войну. Он заявил, что "никаких красных линий в отношении Украины с не осталось". Он считает, что "пора заканчивать специальную военную операцию и начинать настоящую войну".



"Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений, и сделать это надо было давно", - заявил генерал-коммунист в комментарии росСМИ.



Кроме того, по его словам, на фоне активизации диверсионных групп необходимо в срочном порядке укрепить границы, "в первую очередь, на новых территориях".



Отметим, заявления Соболева прозвучали на фоне диверсий под Брянском, организованных россиянами - "Русским добровольческим корпусом", которые российские власти пытались приписать Украине.