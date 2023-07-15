



Внезапно: Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в субботу, 15 июля, совершил необъявленный визит в Украину. Он уже посетил Бучу вместе с Генеральным прокурором Украины Андреем Костиным и планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.



Юн Сук Йоль уже посетил место массовых убийств в Буче, а также Ирпень. Перед встречей с президентом Зеленским он планирует возложить венок к памятнику украинским военным.



Визит в Киев стал завершением двухэтапной поездки, в ходе которой Юн Сук Йоль уже посетил Литву на саммит Организации Североатлантического договора, а затем посетил Польшу с официальным визитом, сообщает Yonhap со ссылкой на офис президента Южной Кореи.



Как известно, ранее Зеленский просил Южную Корею и Японию передать летальное оружие. При этом президент признал, что страны испытывают законодательные и конституционные трудности для этого. В свою очередь Юн Сок Йоль пообещал предоставить Киеву лишь дополнительную нелетальною помощь. В частности, речь шла об оборудовании для разминирования и машинах скорой помощи.

