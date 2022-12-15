



"Внезапная проверка" закончилась: Беларусь отводит войска от границ Украины

В Беларуси 38 десантно-штурмовая бригада, участвовавшая в "внезапной проверке" боевой готовности, возвращается обратно на место постоянной дислокации. До этого ее перебрасывали в границу с Украиной. Об этом сообщают Минобороны РБ и мониторинговая группа "Баларускі Гаюн".



"Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации", - говорится в заявлении Минобороны.



Между тем, в группе "Белорусские Гаюн" также сообщают о возвращении белорусских военных 38 десантно-штурмовой бригады обратно на базу.



"Как мы предполагали, подразделения 7 отдельного танкового батальона (минимум 20 танков Т-72Б) 11 отдельной механизированной бригады (7 отб 11 омбр) днем 14 декабря форсировали реку Неман", - добавляют наблюдатели.



Там допустили, что 7 отб 11 омбр вероятнее всего уже прибыл "своим ходом" на полигон "Гожский" в Гродненском районе и приступил к выполнению учебно-боевых задач.



Кроме того, вчера вечером в Борисовском районе, недалеко от переправы через реку Березина, была замечена колонна, состоящая из около 20 БМП-2 19 отдельной механизированной бригады (19 омбр).



"Соответственно, к внезапной проверке были привлечены по меньшей мере две мотострелковые роты из состава 19 омбр. Как мы предполагали, колонна направлялась к 227 общевойсковому полигону "Борисовский", - добавляют наблюдатели.



Напомним, что 13 декабря по доверенности белорусского диктатора Александра Лукашенко армия РБ начала внезапную проверку боевой готовности.