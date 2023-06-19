



Внесен законопроект о заключении под стражу 12-летних террористов

Министерский комитет по законодательству обсудит внесенный депутатом Кнессета Ицхаком Кройзером от партии “Оцма Йегудит” законопроект, который позволит арестовывать несовершеннолетних террористов. Несмотря на возможность вызвать международную критику, коалиция полна решимости продвигать его.



Законопроект был внесен после теракта в Иерусалиме в январе прошлого года, когда два человека были ранены выстрелами 13-летнего мальчика. Израиль не приговаривает к тюремному заключению несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.



Депутат Кройзер предлагает принять закон, согласно которому несовершеннолетних, причастных к терроризму, можно было бы заключать в тюрьму, а не просто отправлять на консультацию.



Законопроект предусматривает, что действующий закон, в котором говорится, что только лица в возрасте 14 лет и старше могут содержаться под стражей до окончания судебного разбирательства и могут быть приговорены к тюремному заключению за преступления, связанные с убийством и покушением на убийство в условиях терроризма, изменится, чтобы применяться к 12-летним. В нем также указывается, что в случае националистического терроризма, совершенного несовершеннолетним, наказание должно быть более строгим.



“Законопроект призван создать сдерживание и остановить недавнюю волну событий, когда возраст террористов слишком мал, чтобы привлечь их к ответственности. Совершенно несправедливо не подвергать их суровому наказанию. Мы должны дать им максимальное наказание и изменить правила игры”, – считает Кройзер. “Мы сделаем все, чтобы сдержать террористов и искоренить терроризм”.