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Внесен законопроект о новом порядке назначения судей
04.12.2022 18:06 Алина Груднева

Внесен законопроект о новом порядке назначения судей

Оцма Йегудит вносит законопроект об усилении политического контроля за назначением судей.

 
В настоящее время в состав комиссии по отбору судей входят четыре политика, два представителя Коллегии адвокатов и три действующих судьи БАГАЦа.
 
В законопроекте говорится, что он призван исправить "моральное искажение", которое возникает из-за того, что Коллегия адвокатов играет большую роль в назначении судей.
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Инициатива направлена на передачу власти от национального совета адвокатуры министру юстиции. Эту должность, как ожидается, займет представитель Ликуда.
 

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