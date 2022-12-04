



Внесен законопроект о новом порядке назначения судей

Оцма Йегудит вносит законопроект об усилении политического контроля за назначением судей.

В настоящее время в состав комиссии по отбору судей входят четыре политика, два представителя Коллегии адвокатов и три действующих судьи БАГАЦа.

В законопроекте говорится, что он призван исправить "моральное искажение", которое возникает из-за того, что Коллегия адвокатов играет большую роль в назначении судей.

​​​​

Инициатива направлена на передачу власти от национального совета адвокатуры министру юстиции. Эту должность, как ожидается, займет представитель Ликуда.