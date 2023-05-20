



ВМС США и союзников пересекли Ормузский пролив

По сообщению Associated Press, базирующиеся на Ближнем Востоке командующие военно-морскими силами США, Великобритании и Франции пересекли Ормузский пролив в пятницу на борту американского военного корабля. Этот шаг последовал за недавним захватом Ираном двух иностранных судов в Персидском заливе и заявлениями официальных лиц США о том, что в ответ американские военные будут работать над усилением оборонительной позиции в регионе Персидского залива.



За последние два года Иран преследовал, атаковал или вмешивался в права судоходства 15 коммерческих судов под международными флагами.

Совсем недавно, 27 апреля, Иран в Оманском заливе захватил судно Advantage Sweet под флагом Маршалловых островов. Шесть дней спустя он захватил танкер Niovi под панамским флагом.



Редкая совместная поездка в пятницу трех командующих военно-морскими силами прошла на борту эсминца “Пол Гамильтон”.



Ормузский пролив, важный водный путь для глобальных поставок энергии, часто становится местом напряженных столкновений между американцами и иранцами.