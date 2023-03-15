



ВМС Китая, Ирана и России проведут совместные учения в Оманском заливе

Военно-морские силы Китая, Ирана и России на этой неделе проведут совместные военные учения “Пояс безопасности-2023” в Оманском заливе в Северо-Западной части Индийского океана. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Китая.



Как отметили в Минобороны КНР, нынешние учения продлятся с 15 по 19 марта и станут продолжением совместных маневров ВМС трех государств, проведенных в 2019 и 2022 годах. Китай направит для участия в них свой эсминец с управляемыми ракетами CNS Nanning.



Среди задач, которые планируется выполнить, воздушный поиск, морское спасение и обучение сводному морскому отряду совместным действиям в море.