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ВМФ Израиля объявил о полной боеготовности флота боевых кораблей класса Sa'ar 6
23.04.2023 17:46 Евгения Маркова

ВМФ Израиля объявил о полной боеготовности флота боевых кораблей класса Sa'ar 6

Военно-морской флот Израиля объявил, что находящиеся на вооружении корветы класса Sa'ar 6 полностью оснащены и находятся в состоянии полной боеготовности. С момента получения флотом первого из корветов прошло более двух лет.

Корабли были получены в 2020-2021 годах. На момент взятия их на вооружение ВМФ они были способны только плавать. С тех пор корветы оснастили передовыми датчиками, вооружением и системами связи.

Три из четырех кораблей в настоящее время объявлены полностью боеспособными, а четвертый находится на заключительной этапе оснащения.
 

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