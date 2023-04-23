



ВМФ Израиля объявил о полной боеготовности флота боевых кораблей класса Sa'ar 6

Военно-морской флот Израиля объявил, что находящиеся на вооружении корветы класса Sa'ar 6 полностью оснащены и находятся в состоянии полной боеготовности. С момента получения флотом первого из корветов прошло более двух лет.



Корабли были получены в 2020-2021 годах. На момент взятия их на вооружение ВМФ они были способны только плавать. С тех пор корветы оснастили передовыми датчиками, вооружением и системами связи.



Три из четырех кораблей в настоящее время объявлены полностью боеспособными, а четвертый находится на заключительной этапе оснащения.

