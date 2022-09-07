



Вместо расследования изнасилования - тайное следствие против главы ШАБАСа



Газета Едиот Ахронот сообщает о новом повороте в расследовании безобразий в тюрьме Гильбоа.



Газета пишет о том, что в ходе расследования обвинений в изнасиловании в отношении палестинского террориста Мохаммеда Аталла в том, что он изнасиловал тюремщицу, известную под псевдонимом “Хила” было проведено тайное расследование против главы ШАБАСа Кэти Перри.



Перри подозревали в сокрытии информации о сексуальной активности Аталла в тюрьме от комиссии по расследованию.



Аталла, на встрече с офицерами ШАБАКа в декабре 2021 года заявлял, что у него были “сексуальные отношения по взаимному согласию сторон” с “Хилой”, и та от него забеременела. Оба утверждения являются ложными. Информация о заявлениях Аталла была предана перри и юридическому советнику ШАБАСа Эрану Нахону. Те, в свою очередь, передали информацию прокурору северного округа Илане Йерушалми. В этот период “Хила” все еще отказывалась официально подать заявление об изнасиловании в полицию.



Йерушалми попеняла ШАБАКу на то, что встреча прошла в тот момент, когда против Аталла идет расследование о сексуальных атаках, и указала на то, что это может “отравить” судебный процесс. Она также сообщила, что “не понимает” почему офицеры верят всему, что говорит заключенный. Прокурор также постановила, что решение о том, передать эту информацию государственной комиссии по расследованию бегства из тюрьмы Гильбоа или нет может быть принято руководством ШАБАСа.



Перри считала, что передавать информацию комиссии не имеет смысла, поскольку у нее нет полномочий расследовать это дело, и что ее следует передать прокуратуре. Юридический советник ШАБАСа Нахон, однако, настаивал на том, чтобы информация была передана в любом случае. Он обратился к юридическому советнику Авихаю Мандельблитту с утверждением о том, что Перри пытается скрыть информацию. Мандельблитт отдал распоряжение начать тайное расследование.



Только в июле этого года “Хила” по собственной инициативе пришла в Лахав 433 и рассказала о сексуальных преступлениях Аталла в тюрьме Гильбоа.



Источник в правоохранительной системе жестко атакуют прокуратуру: Вместо того, чтобы немедленно расследовать, что произошло между солдатом и Аталла, они предпочли заниматься вопросом о предоставлении информации комиссии по расследованию. Прокуратура просто не хотела заниматься этим взрывоопасным вопросом, и вместо этого попыталась схватить Кэти Перри за глотку”.