



Вместо постов министра обороны и финансов. Что хочет Смотрич



Председатель "Оцма Йегудит" Итамар Бен-Гвир встретился вчера с Биньямином Нетаниягу и достиг с ним многих договоренностей, включая урегулирование незаконных форпостов, Хомеш, а также инвестиции в объездные дороги, ужесточение наказаний за сельскохозяйственные преступления и рэкет.



Но переговоры с партнером Бен Гвира, Бецалелем Смотричем, все еще в тупике. Бен Гвир дал понять Нетаниягу, что он верен союзу со Смотричем и что без соглашения со Смотричем он не войдет в правительство.



Ликуд с большим напряжением следит за ходом переговоров с партнерами - они повлияют на распределение министерских портфелей в партии Нетаниягу.



Как сообщает "Маарив", источники, знакомые с деталями переговоров, полагают, что Смотрич не зациклен на своем требовании получить портфель казначейства или безопасности.



Высокопоставленные члены коалиции, которые недавно беседовали с ним, свидетельствуют, что его желанием является Управление земельных ресурсов Израиля, контроль над которым соответствует его идеологии.



Среди прочего, Смотрич намерен укрепить и расширить еврейское присутствие в Негеве и Галилее, и добиться уравнивания цен на землю, существующих сегодня в арабском секторе, с ценами в еврейском секторе - и в результате снизить цены на землю и жилье для еврейского сектора.



Поэтому, по их оценкам, если ему предложат улучшенный пакет, в который войдут портфели национального транспорта и инфраструктуры, включая энергетику, водоснабжение и многое другое, а также Управление земельных ресурсов Израиля, он может согласиться отказаться от обороны и финансов.



Против такого варианта выступает партия Яадут А-Тора.



Что касается председателя ШАС Арье Дери, который вчера срочно встретился с Нетаниягу, источники, близкие к переговорам, говорят, что у них сложилось впечатление, что Дери будет готов отказаться от министерства финансов при условии, что она останется в Ликуде и не окажется в руках Смотрича. Причина: ШАСу будет гораздо легче получать средства из минфина, когда оно находится в руках Ликуда, а не в руках Смотрича.

