



"Вместо подготовки армии к войне ее превратили в стартап". Крах фантазий Кохави

Хаос в ЦАХАЛе: Высокопоставленный военный раскритиковал уходящего начальника генштаба Авива Кохави и его план по превращению ЦАХАЛа в "смертоносную, эффективную и инновационную" армию. Осуществление этого плана приведет к серьезному ущербу для сухопутных войск, регулярной армии и резервистов. Об этом рассказала журналист КАН Бет Кармела Менаше.



"Мы - в ситуации минимальной армии против сложных угроз, чем те, с которыми мы сталкивались в последние годы", - сказал старший офицер, добавив, что "Израиль может столкнуться с тяжелой кампанией в сочетании с внутренними проблемами, в которых каждый боец будет иметь значение, и нехватка каждого будет ощущаться."



Старший офицер раскритиковал Кохави, который недавно хвалился успехами и во время лекции рассказал об атаке, проведенной ВВС глубоко в Сирии. "Какое послание было в этом? Враг не знает, что мы атаковали восьмой грузовик? При всей важности атак в Сирии, там мы - "герои", но в Ливане они спокойно строят заводы, продолжают производить и создавать высокоточные ракеты и ракеты дальнего радиуса действия, а мы не реагируем". По его словам, "когда у них в руках будут точные ракеты, это будет другая война".



Тот же старший офицер выразил свою озабоченность будущим и сплоченностью постоянно сокращающейся системы резерва. "Мы сняли с учета десятки тысяч солдат запаса, бригады и дивизии были сокращены, в армии есть пробелы в навыках, есть проблемы с подразделениями и нехватка запасных частей". По его словам, "мы должны сохранить резервы солдат запаса, это фантазия, что война закончится быстрой победой в течение недели. Вместо того, чтобы сохранить десятки танков и обучить их, они перевели весь бюджет на передовые технологии."



"Армия превратилась в компанию высоких технологий", - сказал он, критикуя суть концепции "Тнуфа-2014", пятилетнего плана работы ЦАХАЛа, который был составлен начальником генштаба Кохави. Согласно плану, ЦАХАЛ должен стать "эффективной и инновационной "смертоносной" армией", обладающей наступательной инициативой и инновациями в производстве и разработке, призванной противостоять вызовам будущего, таким как роботы, беспилотник для каждого штаба, средства для повышения способности поражать противника и многое другое. По словам офицера - "Все это происходит за счет сухопутной армии, которая в конечном итоге является решающей на поле боя".