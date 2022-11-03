



Вместо Лапида: Герцог отправится на климатическую конференцию в Египет

Президент Израиля Ицхак Герцог возглавит делегацию на климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе.

Мероприятие состоится в Египте на следующей неделе.

Премьер-министр Яир Лапид примет участие в конференции ООН по изменению климата COP27, которая состоится в Шарм-эль-Шейхе.

Мероприятие пройдет с 6 по 18 ноября.