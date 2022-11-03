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Вместо Лапида: Герцог отправится на климатическую конференцию в Египет
03.11.2022 13:25 Алина Груднева

Вместо Лапида: Герцог отправится на климатическую конференцию в Египет

Президент Израиля Ицхак Герцог возглавит делегацию на климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе.

 
Мероприятие состоится в Египте на следующей неделе.
 
Премьер-министр Яир Лапид примет участие в конференции ООН по изменению климата COP27, которая состоится в Шарм-эль-Шейхе.
 
Мероприятие пройдет с 6 по 18 ноября.
 
На климатическую конференцию изначально собирался 7 ноября поехать Яир Лапид, однако после поражения на выборах отменил свой визит.

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