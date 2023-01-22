



Вместо Дери назначат четырех министров



12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что министры ШАС, которые место увольняемого Арье Дери, - это Хаим Битон, Яаков Марги, Йоав Бен Цур и Михаэль Малкиэли. Ожидается, что увольнения будут произведены по согласованию с Дери, который сам не захотел уходить в отставку, и вступят в силу во вторник утром, после 26 дней пребывания в должности.



Близкие соратники премьер-министра заявили, что Дери останется наблюдателем в кабинете министров и тайным партнером, и что по этому вопросу все еще ведутся лихорадочные дискуссии с целью найти решение.



Кабинет Нетаниягу намерен ускорить все законодательные процедуры и начать работу сегодня во время заседания, в том числе, чтобы угодить Дери. Комитет по конституции начнет обсуждение пакета законов в версии МК Симхи Ротмана, согласно которому политики смогут более активно влиять на процесс назначения судей судей, и провести его в первом чтении к 1 февраля. Оппозиция намерена бойкотировать обсуждение.



