



Вместо Бен-Гурион: где пройдут протесты в "день национального сопротивления"

Лидеры протеста против правовой революции опубликовали вечером 16 июля частичный график проведения "дня сопротивления", который состоится в ближайший вторник.



По словам организаторов протеста, более подробная информация о протестах будет опубликована завтра. "Новшеством" в протестах, которые пройдут на этот раз, станут демонстрации у платформ Израильских железных дорог с целью задержать поезда, вместо большой демонстрации у международного аэропорта Бен-Гурион.



Расписание акций протеста, опубликованное организаторами:



С утра: акции протеста, автоколонны и демонстрации по всей стране



9:30 Акции протеста "Поколение строителей Израиля" в жилых комплексах и домах престарелых



11:00 Сбор в Сароне - протест в стиле хай-тек



11:00: Марши из нескольких районов Тель-Авива к большой демонстрации у здания Гистадрута



16:00 Протесты на платформах железнодорожных станций Израиля



20:00 Демонстрации в Каплан/Кирия и в центрах городов по всей стране



В организации протеста резервистов "Братья по оружию" заявили: "В ближайшую неделю будет принято решение о том, в каком направлении движется Государство Израиль. Безопасность государства, которая зиждется на взаимной гарантии и братстве сражающихся мужчин и женщин, находится под угрозой, поскольку действующий премьер-министр Ярив Левин и выполняющий его приказы Нетаниягу решили нарушить договор между гражданами и государством" .



“Служанки” из движения Бонот Альтернатива сообщили, что "у нас готовы десятки тысяч женщин по всей стране, которые готовы к любой деятельности, которая потребуется, согласно закону, для того, чтобы не допустить превращения Израиля в диктатуру. Мы разбудим утром тех, кто в этом нуждается, и будем поджидать их и ночью. Эта неделя была одной из худших для женщин в Государстве Израиль. Все, о чем нас предупреждали, происходит - и мы будем стоять на страже. Во вторник мы окрасим страну в красный цвет".