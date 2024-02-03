



Вместе с Javelin: Эстония объявила о четком послании Кремлю через Украину

Эстония отправила в Украину партию противотанковых ракет Javelin в рамках обороной помощи стране.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.



В пакет также вошли пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, наземная и водная техника и водолазное снаряжение.



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"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и на этот раз с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до победного конца", - сообщает министр обороны Эстонии Ханно Певкур.