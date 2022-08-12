



Ситуация вокруг выборов: Израиль отрицает требования в адрес Москвы

В Израиле опровергают сообщения о том, что России было передано требование о невмешательстве в выборы в Кнессет, которые пройдут в ноябре.



Согласно информации газеты "Маарив", Израиль обеспокоен возможностью внешнего вмешательства, особенно с помощью киберсредств. Поэтому Израиль на официальном уровне потребовал от России не вмешиваться в выборы. Требование было передано ШАБАКом в ФСБ по указанию премьер-министра Яира Лапида.



Как утверждается, сообщение, переданное ШАБАКом, было конкретным и целенаправленным и содержало просьбу избегать любого вмешательства в демократический процесс в Израиле.



Как отмечалось ранее, в январе 2019 года тогдашний глава ШАБАКа Надав Аргаман рассказал о попытках “иностранного вмешательства” в израильские выборы.



"Иностранное государство намерено вмешаться в выборы в Израиле, я не знаю, в чью пользу или против кого, но эта страна намерена вмешиваться в выборы и будет делать это с помощью киберсредств", - заявил он.



Однако, как сообщает Jerusalem Post, в ШАБАКе заявили, что не будут обсуждать диалог, который ведется со спецслужбами других стран.



"ШАБАК не обсуждает диалог, который происходит между ним и разведывательными организациями мира", - говорится в заявлении.