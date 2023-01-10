



Вмешательство БАГАЦа: сколько раз отменялись законы Кнессета

Израильский журналист Йоваль Арэль опубликовал материал, в котором собрал некоторые ключевые данные о масштабах вмешательства БАГАЦа в законодательный процесс. В этом он опирался на помощь Израильского института демократии, который провел исследование о масштабах судебного вмешательства и обобщил основные данные.



Наиболее важными моментами во времени для изучения масштабов вмешательства Верховного суда являются 1992 год (год принятия основных законов, закрепивших конституционные права) и 1995 год (когда суд определил, что основные законы имеют надзаконный конституционный статус). Эти события были названы "конституционной революцией", и с тех пор сфера судебного вмешательства в законодательство кардинально изменилась. На фоне нынешней “правовой революции”, полезно лучше понять текущую ситуацию, которая существует здесь с 1995 года.



По данным Израильского института демократии, со времени "конституционной революции" суд признал недействительными положения закона в 22 случаях, то есть с частотой примерно 0,8 недействительных решений в год. С годами частота увеличилась, так что если мы проверим с 2008 года - в среднем это 1,1 закона в год. Кроме того, некоторые утверждают, что недостаточно считать только те законы, которые были учтены, но также необходимо ссылаться на толкования, которые суд дал этим законам, не отменяя их полностью.



В любом случае, стоит ознакомиться с дополнительными данными, чтобы получить более полную картину. Израильский институт демократии говорит, что помимо увеличения частоты дисквалификации законов, резко возросло количество подаваемых в год петиций о дисквалификации законов, в связи с чем доля принятых петиций в некоторые годы даже уменьшалась. Например, с 10 ходатайств в год в 2005-2009 годах этот показатель подскочил до примерно 20 ходатайств в год в период 2010-2017 годов.



Кроме того, с годами увеличилось количество законов, принятых Кнессетом. С примерно 110 законов в год в период 1995-2000 годов до примерно 150 законов в год в 2010-2017 годах.





В Израильском институте демократии сравнивают данные по Израилю с другими странами, которые разделяют с Израилем традицию британского права, и перед вами данные. В Ирландии в период с 1995 по 2015 год в среднем 1,3 закона в год признавались недействительными. В Канаде с 1984 по 2012 год в среднем 1,6 закона в год были признаны недействительными, и такой же средний показатель был получен в Великобритании с 2000 по 2021 год (но речь идет не о дисквалификации законов, а о признании их несовместимости). В США - 2,3 в период с 1995 по 2016 год, а в ЮАР самый высокий средний показатель среди этих стран - 3,6 в период с 1996 по 2017 год.



Важно отметить, что существуют различия между исследуемыми годами в разных странах, и это несколько проблематично. По мнению Израильского института демократии, причина этого заключается в доступности информации.



Другой проблемой являются различия в правовом режиме между странами. В Великобритании, например, суд не признает законы недействительными, а заявляет об их несовместимости. Однако парламент обычно вносит соответствующие поправки в эти законы.



По мнению института и Арэля, несмотря на трудности в сравнении между странами, данные показывают четкую картину, что израильский суд не отклоняет положения законов с высокой частотой по сравнению с другими судами.



